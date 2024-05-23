الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاقة محرمة مع شاب.. كواليس قتل ممرض بمستشفى شهير ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لجأ شاب إلى حيلة للافلات من حبل المشنقة بعد قيامه بقتل ممرض بمنطقة بولاق الدكرور فادعى محاولة المجني عليه ممارسة علاقة محرمة معه ليخفي الدافع الحقيقي لسرقته. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انبعاث رائحة كريهة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ممرض بمستشفى حكومي شهير به مصاب بطعنة في الرقبة وفي حالة تعفن مع وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة شاشة منها، شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة شاب دائم التردد على المجني عليه. 

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نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور في القاء القبض على المتهم  وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لإصرار المجني عليه ممارسة الشذوذ معه فقام بطعنة بسلاح أبيض سكين، التحريات والمعلومات أكدت وجود علاقة آثمة بين المتهم والمجني عليه واعتيادهما ممارسة الحرام حيث تعرف المتهم على القتيل منذ عدة أشهر وكان يتردد عليه في منزله حيث انه مطلق ويقيم بمفرده ويمارسان الفجور. 

 

وأضافت التحريات أن المتهم قفزت إلى راسه فكرة سرقة المجني عليه فاستغل قيامهما بممارسة الرذيلة وسدد له طعنة في الرقبة اردته قتيلا في الحال وقام بسرقة شاشة تلفزيون وهاتف المجني عليه ولاذ بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ممرض قتل بولاق الدكرور علاقة محرمة علاقة محرمة مع شاب مديرية أمن الجيزة النجدة

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