السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد قرار رحيله.. ماذا قدم كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان؟

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، موقفه النهائي بشأن مستقبله رفق ناديه بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأعلن كيليان مبابي خلال الساعات القليلة الماضية، في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبالتالي أصبح مبابي قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني وتحقيق حلمه بارتداء القميص الملكي في الموسم الجديد 2024-2025.

كشف حساب كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

وبهذا الصدد، نرصد لكم كل ما قدمه كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، وذلك على النحو التالي:

- انضم كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2018، قادمًا من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.

- أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري بالمجان؛ نظرًا لانتهاء عقده في 30 يونيو 2024.

- من المنتظر أن يُقام حفل وداع مبابي في ملعب "حديقة الأمراء"، عقب مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز، المُقرر إقامتها غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الفرنسي. 

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- وخلال فترة تواجده في باريس سان جيرمان، شارك في 306 مباراة، سجل خلالهم 255 هدفًا، وقدّم 108 تمريرة حاسمة، وتلقى 43 بطاقة صفراء.

- بينما شارك في 46 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهم 26 هدفًا، وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

- خلال هذه المدة، توّج بالعديد من البطولات مع باريس سان جيرمان، حيث حصد 6 ألقاب للدوري الفرنسي، 3 كأس فرنسا، 3 كأس السوبر الفرنسي، بالإضافة إلى 2 كأس الرابطة الفرنسية.

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