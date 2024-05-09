غياب صلاح.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري 2023/ 2024.

محمد صلاح يغيب عن قائمة الأفضل في الدوري الإنجليزي

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج لهذا الموسم، التي غاب عنها نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

يأتي ذلك رغم تألق محمد صلاح هذا الموسم، حيث شارك في 30 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وحقق العديد من الأرقام القياسية.

بينما تواجد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع وقائد ليفربول، ليُنافس 7 لاعبين آخرين على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2023/ 2024

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، على النحو التالي:

1- الهولندي إرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

2- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

3- الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال).

4- النرويجي مارتن أوديجارد (أرسنال).

5- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

6- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي).

7- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا).

8- السويدي ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد).

ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2023/ 2024

ويتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

كذلك يتواجد فريق أستون فيلا حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، متفوقًا على توتنهام صاحب المركز الخامس بفارق سبع نقاط.