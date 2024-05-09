ألفونسو ديفيز يكشف موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد

علّق النجم الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني، على مستقبله رفقة ناديه ومدى إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم ألفونسو ديفيز باحتمالية الرحيل عن بايرن ميونخ، في ظل إعجاب ريال مدريد بقدرات اللاعب ورغبتة النادي في التعاقد معه بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ألفونسو يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات ألفونسو ديفيز، قائلًا:"في الوقت الحالي، هناك محادثات بين وكيلي وبايرن ميونخ".

وتابع:"مهما حدث، سأكون ممتنًا جدًا لنادي بايرن ميونخ دائمًا".

وكان فريق بايرن ميونخ قد سبق ونفى تلقيه أي عروض رسمية من قِبل إدارة ريال مدريد بشأن التعاقد مع ألفونسو ديفيز في الميركاتو الصيفي المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر، من أجل خلافة فران جارسيا الذي لم يقدم الأداء المنشود منه، بجانب كثرة إصابات فيرلاند ميندي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيسر الكندي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.

يذكر أن ألفونسو ديفيز كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2019، قادمًا من كندا، مقابل 14 مليون يورو.

ويُعد ألفونسو ديفيز أحد الركائز الأساسية في صفوف بايرن ميونخ، لترتفع قيمته التسويقية إلى 60 مليون يورو.

وشارك ديفيز في 193 مباراة مع بايرن ميونخ طوال الخمس سنوات الماضية، سجل خلالهم 10 أهداف، وقدم 30 تمريرة حاسمة.

وكان ألفونسو ديفيز قد سجل هدف بايرن ميونخ الوحيد في مرمى ريال مدريد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.