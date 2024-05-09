الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدير بايرن ميونخ يعلق على الخطأ التحكيمي أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

بايرن ميونخ وريال
بايرن ميونخ وريال مدريد

تحدث ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن الجدل التحكيمي الذي أُثير خلال مباراة الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق بايرن ميونخ قد ودّع منافسات دوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد بعد الخسارة بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب نصف نهائي المسابقة.

بايرن ميونخ كان متقدمًا بهدف ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68، قبل أن يسجل خوسيلو هدفين في الدقيقتين 88 و90+1 من زمن اللقاء.

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وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا، بعد الخطأ الذي وقع فيه الطاقم التحكيمي البولندي بقيادة سيمون مارشينياك، في نهاية اللقاء، وتحديدًا في رفع راية التسلل لحظة لعب دي ليخت لكرة الهدف الذي لم يحتسب في الوقت بدلًا من الضائع.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات إيبرل عن الخطأ التحكيمي، قائلًا: "كان الأمر غريبًا ومشكوكًا فيه للغاية".

وأضاف: "أطلق الحكم صافرته قبل تسديدة دي ليخت، لذلك لم يكن بإمكان تقنية الفيديو التدخل".

وتابع: "لقد قال الحكم إنه كان خطأه، ولكن لا يمكننا قبول هذا الاعتذار".

وشدد: "الجميع كان ينتظر أن يكون نهائي دوري الأبطال ألمانيًا بين بايرن ميونخ ودورتموند، ولكن الحكام البولنديين كان لهم رأي آخر".

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موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وبناءً عليه، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت الموافق 1 يونيو المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بايرن ميونخ ريال مدريد دوري ابطال اوروبا ماكس إيبرل نهائي دوري أبطال أوروبا

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