"عودة الفرعون".. ماذا قالت صحف إنجلترا عن تألق محمد صلاح أمام توتنهام؟

عاد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، للتألق من جديد بعد هدفه المميز في مرمى توتنهام هوتسبير.

وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول أمام توتنهام بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفه في الدقيقة 16 من زمن اللقاء، تلاه أندرو روبرتسون بهدفه في الدقيقة 45، ثم كودي جاكبو في الدقيقة 50، ليُضيف هارفي إليوت الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 59.

بينما سجل كل من ريتشارليسون وسون هيونج مين هدفي توتنهام في الدقيقتين 72 و77 من زمن اللقاء.

يورجن كلوب يُشيد بأداء محمد صلاح

وأشاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء محمد صلاح، قائلًا: "لقد كان محمد صلاح رائعًا للغاية، لقد لعب مباراة جيدة".

وتابع: "كنت سعيدًا من أجله، لقد أظهر صلاح ما هو قادر عليه حقًا".

أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفه في مرمى توتنهام

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر، ليحصد جائزة رجل المباراة، ويُحقق العديد من الأرقام القياسية في مسيرته الكروية.

ورفع محمد صلاح رصيده التهديفي إلى 9 أهداف في مرمى توتنهام، ليصبح الهدّاف التاريخي لمواجهات الفريقين، متجاوزًا الرقم القياسي لليفربول البالغ 8 أهداف، والذي يحمله أيضًا روجر هانت والسير كيني دالجليش وإيان راش.

كذلك أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى "10 أهداف فأكثر و10 أسيستات فأكثر" لمدة 3 مواسم متتالية.

كما تعد هذه هي المرة السادسة التي يسجل فيها صلاح 25 هدفًا فأكثر من أصل سبعة مواسم له مع ليفربول.

صحف إنجلترا تتغنى بتألق محمد صلاح

من جانبها، تغنّت الصحف البريطانية بأداء محمد صلاح، إذ كانت البداية مع صحيفة "صن"، التي عنونت "محمد صلاح يعود للتوهج من جديد"، مُضيفة: "توتنهام يفشل أمام ليفربول، بعد تألق مو ورفاقه".

وتابعت الصحيفة: "محمد صلاح سجل هدفًا وصنع آخر، ليُصبح أفضل هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات السبع الماضية".

فيما خرجت صحيفة "الجارديان" بعنوان "عودة الفرعون محمد صلاح للتألق"، مُضيفة: "تواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي، ومنح ليفربول الانتصار والقوة في أرضية الملعب".

وأكدت الصحيفة في تقريرها: "سجل محمد صلاح المميز يثبت أن ما يقدمه في الدوري الإنجليزي، يظهر افتقاد ليفربول له، في حال قرر الرحيل عن صفوف الفريق".

بينما جاءت صحيفة "ميرور" بعنوان "عودة الملك"، مُضيفة: "محمد صلاح يسجل هدفًا ويصنع آخر أمام توتنهام، ليواصل كتابة التاريخ للموسم السابع على التوالي".

ولم تختلف صحيفة "ديلي ميل" عن البقية، إذ منحت محمد صلاح تقييم 9 من 10، كأفضل لاعبي ليفربول في مباراة توتنهام.

وأضافت الصحيفة: "محمد صلاح يمنح ليفربول ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على توتنهام برباعية مقابل هدفين".