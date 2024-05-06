الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

ماكرون يكشف موقف مبابي بشأن المشاركة في أولمبياد باريس 2024

ماكرون
ماكرون

عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للحديث مجددًا بشأن مشاركة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

وحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي يريد المشاركة في أولمبياد باريس 2024، ولكن فريق ريال مدريد يرفض تمامًا مشاركة أي لاعب من لاعبيه في الأولمبياد؛ نظرًا لأن الفريق يستعد للموسم الجديد في هذا الوقت، الأمر الذي يُنذر بأزمة مرتقبة بين النادي الملكي ومبابي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ومن المقرر أن تُقام دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، في دولة فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو وحتى يوم 11 أغسطس المقبلين.

ماكرون يكشف موقف مبابي بشأن المشاركة في أولمبياد باريس 2024

ونشرت صحيفة "La Tribune Dimanche" الفرنسية، تصريحات إيمانويل ماكرون، قائلًا: "آمل حقًا أن توافق جميع الأندية الأوروبية على مشاركة لاعبيها في الأولمبياد".

وتابع: "الأندية الفرنسية فعلت ذلك، وهذه هى الروح الأولمبية".

وأضاف: "التقيت بوالد مبابي الأسبوع الماضي وتحدثت معه بشأن هذا الأمر، وقال لي أن كيليان يريد المشاركة في الألعاب الأولمبية".

يأتي ذلك في الوقت الذي بات فيه كيليان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

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قرعة أولمبياد باريس 2024

المجموعة الأولى: فرنسا - نيوزيلاندا - الولايات المتحدة الأمريكية - منتخب من الملحق الأفرو آسيوي.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - ثالث بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - وصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا – الدومنيكان.

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا 2023 - مالي - باراجواي - إسرائيل.

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