مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة روما ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بجانب مباراة الزمالك ضد سموحة في دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة :-

- مباراة البنك الأهلي ضد إنبي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

- مباراة سموحة ضد الزمالك: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة:-

- مباراة العهد اللبناني ضد كوست مارينرز الأسترالي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:-

- مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة برايتون ضد أستون فيلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:-

- مباراة أوساسونا ضد ريال بيتيس: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة سيلتا فيجو ضد فياريال: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فالنسيا ضد ديبورتيفو ألافيس: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة رايو فاليكانو ضد ألميريا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة إشبيلية ضد غرناطة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:-

- مباراة كالياري ضد ليتشي: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة إمبولي ضد فروسينوني: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة هيلاس فيرونا ضد فيورنتينا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ميلان ضد جنوى: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة روما ضد يوفنتوس: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة:-

- مباراة يونيون برلين ضد بوخوم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد باير ليفركوزن: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة هايدنهايم ضد ماينز 05: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

يلتقي فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة في دوري نايل

يستعد فريق الزمالك الأول، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره سموحة، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

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