الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

«تاريخ الأسطورة».. أرقام على معلول مع الأهلى (إنفوجراف)

نجم الفريق الأول
نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي معلول

يواصل التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة المارد الأحمر منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وكان علي معلول، صاحب الـ34 عامًا، قد انضم إلى صفوف الأهلي في يوليو 2016، قادمًا من الصفاقسي التونسي، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

ويحظى علي معلول بمكانة مرموقة، سواء في فريق الأهلي أو في قلوب الجماهير على مدار الـ8 سنوات الماضية، بعدما أصبح واحدًا من الأسماء التي صنعت تاريخًا كرويًا ملهمًا ومسيرة ناصعة في نادي "القرن" الإفريقي؛ وذلك بسبب روحه العالية وإيجاده الحلول في أرض الملعب، التي تنتج عنها أهداف حاسمة وقاتلة في مرمى المنافسين.

أرقام علي معلول مع الأهلي

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أرقام علي معلول مع الأهلي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، وذلك على النحو التالي:

ويُعد علي معلول أحد الركائز الأساسية في قوام الفريق، بعدما شارك في 285 مباراة، سجل خلالهم 51 هدفًا، وقدم 83 تمريرة حاسمة حتى الآن، بينما حصل على 26 بطاقة صفراء.

طوال السنوات الماضية، حصد علي معلول العديد من الألقاب والبطولات مع فريق الأهلي.

«تاريخ الأسطورة».. أرقام علي معلول مع الأهلي

علي معلول يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة

ونتيجة لتألقه، استحق علي معلول ارتداء شارة قيادة فريق الأهلي أمام الجونة، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات دوري نايل، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وارتدى علي معلول شارة قيادة الأهلي بعد خروج كريم وليد نيدفيد في الدقيقة 60 من عمر اللقاء أمام الجونة، وذلك لأول مرة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وعقب اللقاء، أعرب علي معلول عن سعادته البالغة بارتداء شارة قيادة الأهلي. لمطالعة تصريحاته كاملة من هنا.

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