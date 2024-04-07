"ملك الحلول".. على معلول يسطر اسمه بالذهب بقائمة "أجانب الأهلى"

يواصل التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة المارد الأحمر منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وكان علي معلول، صاحب الـ34 عامًا، قد انضم إلى صفوف الأهلي في يوليو 2016، قادمًا من الصفاقسي التونسي، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

ويحظى علي معلول بمكانة مرموقة، سواء في فريق الأهلي أو في قلوب الجماهير على مدار الـ8 سنوات الماضية، بعدما أصبح واحدًا من الأسماء التي صنعت تاريخًا كرويًا ملهمًا ومسيرة ناصعة في نادي "القرن" الإفريقي؛ وذلك بسبب روحه العالية وإيجاده الحلول في أرض الملعب، التي تنتج عنها أهداف حاسمة وقاتلة في مرمى المنافسين.

إنجازات وأرقام علي معلول مع الأهلي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم إنجازات وأرقام وبطولات علي معلول مع الأهلي، في ظل احتمالية رحيله عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، وذلك على النحو التالي:

- يواصل علي معلول توهجه مع فريق الأهلي الأول، إذ يُعد إحدى الركائز الأساسية في قوام الفريق، بعدما شارك في 280 مباراة.

- خلال هذه المباريات، سجل علي معلول 51 هدفًا، وقدم 80 تمريرة حاسمة حتى الآن.

- طوال هذه المواجهات، حصل علي معلول على 25 بطاقة صفراء.

بطولات علي معلول مع الأهلي

- حصد علي معلول العديد من البطولات المحلية والإفريقية خلال مشواره مع الأهلي.

- حصد معلول 5 ألقاب للدوري المصري، 4 كأس مصر، 5 كأس السوبر المصري، 3 دوري أبطال إفريقيا، ولقبين في كأس السوبر الإفريقي.

موقف علي معلول من الرحيل عن الأهلي

وشهدت الفترة الماضية وجود تكهنات من بعض التقارير الصحفية باحتمالية رحيل علي معلول عن صفوف الأهلي بعد اقتراب عقده من الانتهاء، بجانب توتر علاقة اللاعب مع إدارة الكرة بالنادي.

ولم يُحدد علي معلول موقفه بشأن مستقبله مع الأهلي حتى الآن، حيث يريد النادي منحه 800 ألف دولار.

في حين يرغب علي معلول فى الحصول على 1.5 مليون دولار، مقابل الموافقة على تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

زادت التكهنات بشكل أكبر، بعدما استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على عودة محمد أشرف، الظهير الأيسر المعار لصفوف زد إف سي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك ليكون أحد الحلول الفنية لتعويض رحيل المحتمل للتونسي علي معلول.

يأتي ذلك في الوقت الذي يُعد فيه معلول محل اهتمام قوي من قِبل العديد من الأندية الخليجية، وتحديدًا من الدوري السعودي والقطري الراغبين في الحصول على خدمات النجم التونسي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.