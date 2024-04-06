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رياضة

عاجل| صلاح: خبير فى الشطرنج وأمارس اليوجا.. وضحيت بالكثير للوصول لهذا النجاح

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، عن استراتيجيته الخاصة التي يتبعها لتطوير عقليته وشخصيته، من أجل التركيز بشكل أكبر في المباريات وتحقيق الأرقام القياسية في مسيرته الكروية.

ويواصل محمد صلاح تألقه رفقة ليفربول للموسم السابع على التوالي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2017، حيث نجح في تسجيل أكثر من 20 هدفًا في جميع المسابقات، في إنجاز قياسي مميز في تاريخ ليفربول.

 

محمد صلاح يكشف استراتيجيته لتطوير عقليته وشخصيته

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، تصريحات محمد صلاح، قائلًا: "أي لاعب يحتاج إلى تطوير عقليته وشخصيته، مثلما يسعى جاهدًا لتطوير بدنه ومستواه في أرض الملعب".

وأوضح: "في بعض الأحيان أستيقظ من النوم، وأجلس بظهر مستقيم، حينها أغمض عيني وأتخيل كل ما أريد تحقيقه، مثلما حدث عندما تخيّلت أهدافي".

وتابع: "أنت فقط تتخيل، وهذا الشعور وحده يمنحك طاقة إيجابية، ويخلق لديك شعورًا بأنك قادر على تحقيق كل شيء، وبالفعل بمجرد أن تتخيله سيحدث لك ما تريد".

وأضاف: "بالتأكيد الأمر ليس مقتصرًا على التخيل فقط، فإن هذا يتطلب منك بذل مجهود كبير سواء بدنيًا أو ذهنيًا".

وشرح: "عندما أواجه موقفًا في الملعب، لا أشعر أنه حدث للمرة الأولى؛ لأنك عندما تكرر ما تفعله، فإن عقلك يتصرف تلقائيًا؛ لأنه يعرف ما يجب فعله، وبالتالي تتحكم في الأمور، وهذا ما يجعلني مسترخيًا ولا أشعر بالتوتر".

وشدد: "النصيحة الوحيدة التي يمكنني قولها، وربما تكون الأسهل، هو أنك إذا كنت تريد شيئًا ما، فافعله على الفور".

وواصل: "عليك أن تعلم أن الأمر سيكون صعبًا بالتأكيد، وسيحتاج إلى الصبر والإصرار، وأنك ستتعرّض للصعود والهبوط في مستواك الفني، ولكن كل هذا طبيعي، بل يعني أنك ستنجح حتمًا يومًا ما".

وأكمل: "أما إذا كنت تريد الوصول إلى أقصى الحدود، حينها عليك أن تستعد للتضحية بالكثير من الأشياء لتحقيق ذلك، وإلا فلن يحدث".

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محمد صلاح يكشف هواياته وممارسته لليوجا قبل مباريات ليفربول

وأكد محمد صلاح أنه يحاول التحكم في عواطفه خلال خوضه للمباريات، قائلًا: "الجميع يشعر بالتوتر وهذا طبيعي، وهنا تحديدًا تكمن المشكلة الرئيسية بالنسبة لنا كلاعبين، إننا نحاول الهروب من هذه المشاعر، لذلك يجب التعامل مع الأمر بهدوء وبأفضل طريقة ممكنة حتى تنقلب لصالحنا".

وعن هواياته المفضلة، قال محمد صلاح: "أحب لعب الشطرنج، أنا خبير في هذه اللعبة، إنها تجعلني أنظم أفكاري بشكل جيد".

وتابع: "كذلك أحب ممارسة اليوجا والتأمل بشكل كبير، هذا يساعدني كثيرًا في تقبل العديد من الأمور وما تشعر به في المواقف التي تواجهك".

وأفاد: "أعتقد أن أي لاعب يتوجب عليه التدرب على ما يريد تحقيقه يوميًا لمدة 5 أو 10 دقائق".

واختتم محمد صلاح تصريحاته، قائلًا: "نعم يبدو الأمر سهلًا، ولكن ثق بي، لن يكون كذلك، إذا قمت بذلك كل يوم، سترى النتيجة في النهاية".

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