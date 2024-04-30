الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

موعد حلقة ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

أعلنت الإعلامية إسعاد يونس، قبل قليل، إذاعة حلقة ياسمين عبد العزيز، في برنامج "صاحبة السعادة"، يومي 6 و7 مايو 2024، والذي يعرض عبر فضائية Dmc.

ونشرت موعد الحلقة عبر صفحة البرنامج بموقع "فيسبوك": "استنوا حلقة النجمة ياسمين عبدالعزيز في حلقة خاصة جدًا مع صاحبة السعادة يومي 6 و7 مايو الساعة 11 مساءً على DMC".

منشور صاحبة السعادة

ياسمين عبد العزيز وصاحبة السعادة

ويعد هذا الظهور الأول للفنانة ياسمين عبدالعزيز تليفزيونيًا عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي الفترة الماضية، ومن المقرر أن تتضمن الحلقة العديد من المفاجآت للجمهور والأسرار الجديدة التي تكشف عنها ياسمين عبدالعزيز لأول مرة.

برنامج صاحبة السعادة تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتعرض حلقات البرنامج عبر قناة DMC الفضائية يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشرة مساء، كما تعرض حلقات البرنامج عبر مصنة WATCH IT الرقمية.

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