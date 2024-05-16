تبدأ من اليوم.. مصر على موعد مع "موجة حارة"

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، في بداية لموجة حارة إلى شديدة الحرارة.

وتشير التوقعات إلى وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة الى نشاط الرياح على كل الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى: "متوقع تغير في مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا، سوف يبدأ التأثر بكتل بحراوية درجات حرارتها مرتفعة بشكل نسبي، وذلك مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا".

درجات الحرارة اليوم الخميس:-

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 16.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 17.

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20.

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 21.

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20.