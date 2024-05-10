الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس السبت حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال لصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه متوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، واتجاه الرياح شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

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حالة الطقس اليوم الجمعة 10 مايو في مصر وتوقعات درجات الحرارة

درجات الحرارة 


وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: 
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
العاصمة الإدارية 30 18
6 أكتوبر 31 17
بنهــــا 29 17 
دمنهور 30 17
وادي النطرون 29 17
كفرالشيخ 29 18
المنصورة 29 18 
الزقازيق 30 18 
شبين الكوم 30 17
طنطا 29 17
دمياط 25 18 
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 31 17
السويس 30 18
العريش 27 15
رفح 26 14
رأس سدر 31 17
نخل 31 14 
كاترين 30 12
الطور 34 18
طابا 32 19
شرم الشيخ 36 23
الإسكندرية 24 17
العلمين 24 16
مطروح 23 14
السلوم 23 13
سيوة 28 14
رأس غارب 34 21
الغردقة 37 22
سفاجا 35 22
مرسى علم 37 23
شلاتين 36 22
حلايب 35 22
أبورماد 33 21 
رأس حدربة 33 21
الفيوم 32 17
بني سويف 32 17
المنيا 33 18
أسيوط 35 19
سوهاج 38 22
قنا 42 24 
الأقصر 42 24
أسوان 43 25
الوادي الجديد 39 22
أبوسمبل 43 25

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حالة الطقس اليوم الجمعة 10-5-2024 ودرجات الحرارة فى مصر

هيئة الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط الموج درجات الحرارة مائل للبرودة

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