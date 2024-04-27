السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

فى أول ظهور بعد الطلاق.. ياسمين عبدالعزيز ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"

إسعاد يونس وياسمين
إسعاد يونس وياسمين عبدالعزيز

تحل النجمة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC الفضائية.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس صورة لها مع إحدى الفنانات دون الكشف عن هويتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" لتشوق جمهورها حول ضيف الحلقة الجديدة من البرنامج لترد عليها النجمة ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية التعليقات قائلة: "أنا.. رخمة أوى صح"، لتكشف عن هوية الصورة للجمهور.

ويعد هذا الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز تليفزيونيًا عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي الفترة الماضية، ومن المقرر أن تتضمن الحلقة العديد من المفاجآت للجمهور والأسرار الجديدة التي تكشف عنها ياسمين عبدالعزيز لأول مرة.

برنامج صاحبة السعادة تقدمه الفنان والإعلامية إسعاد يونس وتعرض حلقات البرنامج عبر قناة DMC الفضائية يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشرة مساء، كما تعرض حلقات البرنامج عبر مصنة WATCH IT الرقمية.

آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

كان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معًا في حفل توزيع جوائز مهرجان "وشوشة"، حيث تسلم أحمد العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، ليحرص العوضي على إهداء جائزته للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلًا: "أهدي الجايزة دي لوحش الكون"، في وسط ضحك هيستيري من النجمة الشهيرة.

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وأعلنت  ياسمين عبدالعزيز الأيام الماضية عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ44، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".
جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز ردت على تصريحات طليقها الفنان أحمد العوضي الأخيرة خلال استضافته ببرنامج "ع المسرح" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وقدمته الإعلامية منى عبدالوهاب، بأغنية "كدابين" لشيرين عبدالوهاب.

ياسمين عبدالعزيز

وكان العوضي قد صرّح في برنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، بأن ياسمين عبدالعزيز هى "أصدق حب" في حياته، وأنها الحب الحقيقي والوحيد الذي عاشه.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع رد ياسمين، حيث عبر البعض عن دعمه لها، بينما اعتبر آخرون أن ردها غير لائق.

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