الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قٌناة "الحياة" تعيد إذاعة حفل تامر حسنى وأنغام

تامر حسني
تامر حسني

قررت شبكة تليفزيون الحياة إعادة حفلتي النجم تامر حسني والنجمة أنغام، وذلك بناء على طلب الجمهور. يأتي ذلك بعد أن تصدرت القناة الترند الساعات الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تعيد قناة الحياة حفل تامر حسني وأنغام في تمام الساعة الرابعة عصرًا والساعة العاشرة مساء وحظيت الحفلة بتغطية واسعة، من المواقع الإخبارية، وكذلك من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته.

ونظمت الحفلة من قبل مجلس القبائل والعائلات المصرية، احتفالًا بذكرى تحرير سيناء، وأحياها النجم تامر حسني والنجمة أنغام.

شارك في الحفل فنانون وشخصيات عامة وسياسية، أثنت على دور شبكة تليفزيون الحياة، في نقل الحفل، كعهدها في الاهتمام بالقوى الناعمة المصرية.

شبكة تليفزيون الحياة الحياة تامر حسني النجم تامر حسني أنغام النجمة أنغام التريند قناة الحياة

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