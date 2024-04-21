أحمد مجدي لـ"الدستور": الشركة المتحدة قدمت موسما استثنائيا

أشاد الفنان أحمد مجدي بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تطوير الأعمال التليفزيونية والدرامية وكذلك الإعلام المصري بمختلف أنواعه.

وقال أحمد مجدي لـ"الدستور" الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها دور إيجابي وفعال في تطوير الدراما المصرية وقدمت هذا العام موسما استثنائيا خاصة بعد عودة إنتاج المسلسلات التاريخة مثل مسلسل الحشاشين بالإضافة إلى التنوع الكبير في نوعية المسلسلات التي قدمت خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وأضاف أوجه لكل العاملين بها التحية والتقدير على دعم صناعة الفن وإيمانها بالمواهب الشابة في جميع أعمالها الفنية واتاحة الفرصة لهم لإبراز موهبتهم بالإضافة إلى إمتاع الجمهور المصري بأعمالهم المميزة التي أصبحت تقدم على مدار العام وليست مقتصرة على الموسم الرمضاني فقط.

وشارك أحمد مجدي ضمن موسم دراما رمضان المنقضي بمسلسل “سر إلهي” بطولة روجينا والذي حقق ردود أفعال قوية واستطاع العمل أن يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وحظى بإشادات واسعة من الجمهور المصري والعربي وكذلك النقاد.

قصة مسلسل "سر إلهي"

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار من التشويق والإثارة حول "نصرة"، التى تعانى الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

مسلسل "سر إلهي" يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا عدد كبير من نجوم الفن ومن ضمنهم كل من الفنان أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.