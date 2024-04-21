بالتعاون مع فريق Masaka Kids Africana.. حكيم يطرح برومو كليب "O'NaNaNa" (فيديو)

كشف نجم الأغنية الشعبية حكيم عن برومو أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "O'NaNaNa" والتي يتعاون فيها مع فريق Masaka Kids Africana الإفريقي.

ومن المقرر أن يطرح حكيم أغنية "O'NaNaNa" خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك على طريقة الفيديو كليب والذي قام بتصويرها بدولة أوغادنا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتتكون مجموعة Masaka Kids Africana من أطفال أفارقة من سن عامين فما فوق ممن الذي فقد أحد والديهم أو كليهما بسبب الدمار الذي خلفته الحرب والمجاعة والمرض.

واستطاع الفريق ان يجذب الأنظار في مختلف دول العالم وذلك بأعمالهم الغنائية والاستعراضية التي تمتاز بابتساماتهم الساحرة وألحانهم الأفريقية المبهجة مصحوبة بحركات رقص نابضة بالحياة.

آخر أعمال حكيم الغنائية

وأعاد النجم حكيم طرح أغنية “الصعيد يادولة” الفترة الماضية وذلك بعد أن طرحها في عام 2020 ضنت ألبومه الغنائية “الراجل الصح” وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شبيسي، ومكساچ المهندس أحمد جودة.

وكانت آخر أعمال حكيم الغنائية أغنية بعنوان “واحد بس” من ضمن أغاني الصيف التي يطرحها حكيم الفترة الحالية وهي من كلمات إسلام كنكا وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكا وتوزيع فلسطيني.