الأحد 21 أبريل 2024
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فن

6 أسباب تجعلك تشاهد فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا بقاعات السينما

أحمد السقا بوستر
أحمد السقا بوستر فيلم السرب

أيام قليلة تفصلنا عن طرح فيلم "السرب" بدور العرض السينمائي في مصر، والذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم النجم أحمد السقا والنجم مصطفى فهمي.

ويعد فيلم السرب واحدًا من أهم الأعمال السينمائية الجديدة، والذي يرصد ضمن أحداثه ملحمة عسكرية حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي.

فيلم السرب

أسباب تجعلك تشاهد فيلم "السرب" في السينما

 

  • تتضمن أحداثه معارك للقوات الجوية المصرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، والذي يجعل مشاهدة الفيلم داخل قاعات السينما ورؤيته على الشاشة الكبيرة بالتقنيات الصوتية الحديثة أكثر متعة وإثارة.

 

  • سيتم طرح الفيلم بسينما الشعب بقصور الثقافة، والتي تتميز بسعر التذكرة المنخفض، الذي يتراوح بين 20 و40 جنيهًا، وذلك بجانب دور العرض السينمائي المختلفة. 
  • الفيلم يعرض في يوم 1 مايو، ويعد هذا التوقيت بعيدًا تمامًا عن الزخم الشديد بدور العرض السينمائي، مما يجعلك تتحمس لمشاهدته في قاعات السينما بمختلف فئاتها بمحافظات جمهورية مصر العربية.
  • لمحبي النجم أحمد السقا يعد هذا العمل عودة قوية له، خاصة وأن أحداثه تعتمد على الأكشن والإثارة كما يعد عودة بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله السينمائية "العنكبوت".
  • الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، الذي أخرج عددا كبيرا من الأفلام السينمائية الناجحة ومنها: "بني آدم، و1000 مبروك، وكدة رضا، خارج عن القانون، وفاصل ونعود، وأبو علي، وجاءنا البيان التالي" وعدد كبير من الأعمال لكبار النجوم.
  • الفيلم يضم كوكبة كبيرة من النجوم الفن، وهم كل من مصطفى فهمي في دور رئيس المخبارات الحربية، وشريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، أمير صلاح الدين.

التفاصيل الكاملة لفيلم السرب قبل أيام من عرضه بدور السينما

قصة وأحداث فيلم السرب

فيلم السرب هو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

وتدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة.

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