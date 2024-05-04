حل لغز العثور على أشلاء مسنة داخل جوال فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، في أقل من 24 ساعة من حل لغز العثور على أشلاء مسنة داخل جوال وملقاة بمدخل احدى قرى المحافظة، حيث كشفت تحريات مباحث مركز شرطة إبشواي والتي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد أنور المصري رئيس مباحث المركز أن جريمة قتل سيدة وتقطيعها يعود إلى سرقة مصوغات ذهبية ،حيث كشفت كاميرات المراقبة قيام ربة منزل تدعى" و . م 54عاما " بالتسلل إلى منزل الضحية وخروجها بعد فترة من الزمن حاملة جوال ( شوال ) وبالمعاينة تبين سرقة خاتم ودبلة.

صلت الفجر وقطعتها .. اعترافات مثيرة لقاتلة عجوز لسرقة قيرطها الذهبي في الفيوم

وبتضييق الخناق على المتهمة اعترفت بقتل عجوز بعد أن قامت باداء صلاة الفجر ثم ذهبت إلي منزل الضحية وقامت بذبحها وسرقة قيراطها الذهبي ووضعها في جوال " شوال " والقائها عند مدخل القرية.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارا من العميد أسامة ابو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي ، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغا من أهالي قرية عبود بمركز أبشواي، بالعثور علي أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية الجيلاني.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين وجود أشلاء لجثة سيدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق ،فيما حررت الجهات الأمنية محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.