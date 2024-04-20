تفاصيل أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي بالتجمع

يستعد كل من النجم تامر عاشور والمطرب محمود العسيلي، لإحياء حفلا غنائيا ضخما مساء يوم 10 مايو المقبل وذلك داخل إحدى الحدائق الكبرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي

وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور ويرصد الدستور في السطور التالية أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي:

الفئة الأولى بملبغ 20 ألف جنيها وهي عبارة عن طاولة تسمح بدخول 10 أفراد.

الفئة الثانية بمبلغ 2000 جنيها مصريا للفرد الواحد.

الفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 400 جنيها مصريا للفرد الواحد.

ووضعت الشركة المنظمة للحفل تعليمات للجمهور المقرر حضوره وهي:

لا يوجد استبدال او استرجاع للتذاكر.

يسمح بدخول الأطفال بدءا من 8 سنوات ويجب توافر تذكره كاملة.

تفتح الأبواب في تمام الساعة الرابعة عصرا ويستمر الحفل حتى منتصف الليل.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور لجمهوره خلال الحفل أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة منها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة"، وغيرها، فيما يقدم العسيلي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.

حفل تامر عاشور بالكويت

ويستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 4 مايو المقبل، وذلك وسط جمهوره بدولة الكويت على خشبة مسرح أرينا الكويت.

ومن المقرر أن يقام حفل تامر عاشور بدولة الكويت ضمن فعاليات حفلات “ليلة عمر الغنائي 2024”.