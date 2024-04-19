الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"القومى للسينما" ناعيًا صلاح السعدنى: سيظل بيننا بأعماله المتميزة

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

نعى مدير التصوير الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، الفنان الراحل  صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقال بكر، إن الراحل سيظل بيننا دائمًا بأعماله المتميزة، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل متمنيًا من الله تعالى أن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

موعد عزاء صلاح السعدني

وتتلقى أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، عزاء فقيدهم يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد حياة فنية حافلة بالإنجازات.

عمدة الدراما

وتُعد شخصية "العمدة سليمان غانم" من أكثر الشخصيات التي جسَّدها الفنان الراحل صلاح السعدني ودخلت قلوب المشاهدين في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، وأصبح لقبه داخل الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان عام 1987، وهي إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمال صلاح السعدنى

يُعد مسلسل "القاصرات" آخر أعمال صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.

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