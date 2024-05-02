تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

نقلت وكالة بلومبرج نيوز عن مسئولين تركيين مطلعين، أن أنقرة أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد إلى إسرائيل ومنها اعتبارا من اليوم الخميس.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

وقال يسرائيل كاتس عبر منصة إكس، "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، متجاهلا اتفاقات التجارة الدولية".

وقال كاتس إنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.