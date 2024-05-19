بعد دعوى المثلية الجنسية.. قرار جديد من القضاء الإدارى بشأن مدرسة "ران" الألمانية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة 6 تعليم، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي لـ جلسة 9 يونيو، لتقديم الوزارة تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص مخالفات المدرسة.

وقررت المحكمة التصريح للمدعي باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور بسبب المخالفات المنسوبة إلى المدرسة.

وكان المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني، ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، ورئيس مجلس إدارة المدرسة؛ للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص المدرسة بسبب مقررات المثلية لطلاب الصف السادس الابتدائي التي تحتوي على تشجيع المثلية الجنسية والدعوة إلى التسامح مع أصحابها.