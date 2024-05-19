الشحات بديلًا.. مرموش يتجاهل طلب التوأم ويخضع لعملية جراحية

تجاهل عمر مرموش نجم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، المحترف فى صفوف فريق فرانكفورت الألماني، كل محاولات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، بشأن تأجيل الخضوع لعملية جراحية في اليد، من أجل التواجد في معسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأعلن نادي فرانكفورت الألماني خضوع نجم الفراعنة لعملية جراحية في اليد، بعد نهاية مسيرة اللاعب مع فريقه في الدوري الألماني، الأمر الذي يحول دون انضمامه لمعسكر الفراعنة.

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مستمرة بين الجهاز الفني للفراعنة واللاعب، من أجل إقناعه بضرورة تأجيل الخضوع للعملية الجراحية، على أن يخضع لها اللاعب عقب الانتهاء من معسكر الفراعنة، إلا أن مرموش تعلل بأن إدارة ناديه هي من قامت بحجز موعد إجراء العملية الجراحية في أحد المراكز الطبية المتخصصة.

وظهر مرموش، خلال مباراة فريقه أمام لايبزيج في الدوري الألماني، وهو يرتدي ضمادة حول يده بسبب الإصابة التي تستوجب إجراء عملية جراحية.

ويعد هذا الظهور هو الأول لمرموش بعد تصريحات حسام حسن وإبراهيم حسن عن رفضه تأجيل العملية، من أجل المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وهو ما دفع الجهاز الفني للتفكير في البديل الأنسب للوجود في مركز الجناح الأيسر مع محمود حسن تريزيجية، وذلك قبل إعلان القائمة النهائية للفراعنة.

حسين الشحات بديل عمر مرموش في قائمة المنتخب

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على اختيار جناح النادي الأهلي حسين الشحات، ليكون بديلا لعمر مرموش في قائمة منتخب، التي سيتم إعلانها الأسبوع المقبل للدخول في معسكر مغلق ينطلق يوم 28 مايو الجاري، يتخلله مباراتا بوركينا فاسو وغينيا بيساو.