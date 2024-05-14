الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

عمر مرموش
عمر مرموش

أثار حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، الشكوك حول إمكانية لحاق عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عن القارة الإفريقية.

وقال حسام حسن إن عمر مرموش رفض الانضمام لمنتخب مصر بسبب خضوعه لعملية جراحية في يده، مشيرًا إلى أن اللاعب أبلغه بأن الجهاز الطبي للنادي حجز بالفعل موعد العملية الجراحية.

وأشار حسام إلى أن هناك محاولات مع مرموش لتقديم موعد العملية الجراحية حتى يكون متاحًا للمشاركة مع المنتخب في المباراتين المصيريتين، وهو ما أكده إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، في تصريحات تليفزيونية مساء أمس، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع اللاعب ويعتبره عنصرا مهما في المنتخب ويأمل في لحاقه بالمباراتين.

وبالنظر إلى تاريخ إصابات عمر مرموش، نجد أنه أصيب مرتين في الموسم الجاري، كانت الأولى في 12 ديسمبر الماضي واستمر غيابه 4 أيام حتى 16 من الشهر نفسه، وغاب عن مباراة واحدة مع أينتراخت، ثم غاب للمرة الثانية في 29 يناير من العام الجاري، وغاب 10 أيام وفقد مباراة واحدة فقط مع فريقه.

وشارك مرموش في 40 مباراة بقميص أينتراخت فرانكفورت منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 16 هدفًا وصنع 6 لزملائه في الفريق.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط وخلفه منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو على الترتيب بـ4 نقاط لكل منهما، ثم منتخبا سيراليون وإثيوبيا تواليًا بنقطة لكل منهما، وفي المركز الأخير منتخب جيبوتي بدون نقاط. 

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