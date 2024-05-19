جدل بسبب ظهور ياسمين صبري مع رونالدو للمرة الأولى.. ما القصة؟

تصدرت النجمة ياسمين صبري وكريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، ترند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك عقب ظهورهم معًا في فعاليات النزال الأسطوري الذي جمع الملاكمين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري، مساء أمس السبت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة ياسمين صبري جنبا إلى جنب رونالدو خلال التقاط صورة لهما معا في ظل غياب حبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز والتى يضعها رواد السوشيال ميديا دائما فى مقارنة مع ياسمين صبري من حيث الجمال والملابس.

«جورجينا مش هنا».. جدل بسبب ظهور ياسمين صبري مع رونالدو للمرة الأولى؟

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حرص ياسمين صبري على التقاط صور مع رونالدو، خلال تواجده لمشاهدة النزال المثير، الذي حضره العديد من المشاهير وأبطال الملاكمة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين صبري في موسم الرياض، حيث حدث هذا سابقا في 2023، خلال حضورها مباراة الملاكمة المعروفة بـ"معركة الأشرس" بين الملاكمين الفرنسي فرانسيس نغانو والبريطاني تايسون فيوري.

حقيقة زاوج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

وفي شهر مارس الماضي، أثار إعلان عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز نبأ زفافها على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الكثير من الاهتمام حول العالم.

يتوقع البعض أن يكون الزفاف حدثًا رائعًا ومليئًا بالرومانسية في العاصمة السعودية الرياض كما يتوقع البعض أن يكون الزفاف باهظ الثمن ومبالغًا فيه ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل رسمية من قبل جورجينا أو رونالدو.