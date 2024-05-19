اعرف أسهل طريقة وصول لاستاد القاهرة لحضور مباراة الزمالك

يبحث عشاق كرة القدم أسهل خط مواصلات للوصول إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الزمالك، ومن المقرر أن تكون المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على استاد "القاهرة الدولي".

وللتسهيل على محبي النادي الزمالك، يرصد الدستور لعشاق الساحرة المستديرة أسهل خط مواصلات للوصول إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الزمالك، إليكم التفاصيل في السطور التالية.

أسهل خط مواصلات للوصول إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الزمالك

في حالة كانت إحدى محطات الخط الأول بمترو الأنفاق بجوار محل إقامتك أو مكان تواجدك، فنوضح لك كيفية الذهاب إلى الاستاد:

الركوب في الخط الأول بمترو الأنفاق.

النزول في محطة ناصر لكونها محطة تبادلية بين الخط الأول والثالث.

التبديل لركوب الخط الثالث في مترو الأنفاق

النزول في محطة الاستاد التي تبعد عنه مسافة صغيرة يمكن قطعها على الأقدام.

في حالة كانت إحدى محطات الخط الثاني بمترو الأنفاق بجوار محل إقامتك أو مكان تواجدك، فنوضح لك كيفية الذهاب إلى الاستاد:

الركوب في الخط الثاني بمترو الأنفاق.

النزول في محطة العتبة لكونها محطة تبادلية بين الخط الثاني والثالث.

التبديل لركوب الخط الثالث في مترو الأنفاق

النزول في محطة الاستاد التي تبعد عنه مسافة صغيرة يمكن قطعها على الأقدام.

في حالة كانت إحدى محطات الخط الثالث بمترو الأنفاق بجوار محل إقامتك أو مكان تواجدك، فنوضح لك كيفية الذهاب إلى الاستاد:

الركوب في أي من محطات الخط الثالث بمترو الأنفاق.

النزول في محطة الاستاد لكونها محطة تبادلية.

النزول في محطة الاستاد التي تبعد عنه مسافة صغيرة يمكن قطعها على الأقدام.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على استاد "القاهرة الدولي".

ستُذاع مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، للثأر من نهضة بركان ومصالحة الجماهير الغاضبة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل حصد لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.