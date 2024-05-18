تزامنًا مع موجة الحر.. 10 نصائح مهمة لتجنب ضربات الشمس

تتعرض مصر حاليًا لـ موجة حارة، لذا من المهم معرفة طرق الوقاية من أشعة الشمس التي قد تؤدى إلى الوفاة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة الحارة.

وتزامنًا مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء ودرجة حرارة تقارب حاجز 40 درجة على بعض المناطق، يرصد موقع الدستور في تقريره 10 نصائح للوقاية من ضربات الشمس، وفقًا لموقع "Hindustan times"، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

نصائح للوقاية من ضربات الشمس