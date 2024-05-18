تزامنًا مع موجة الحر.. 10 نصائح مهمة لتجنب ضربات الشمس
تتعرض مصر حاليًا لـ موجة حارة، لذا من المهم معرفة طرق الوقاية من أشعة الشمس التي قد تؤدى إلى الوفاة.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة الحارة.
وتزامنًا مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء ودرجة حرارة تقارب حاجز 40 درجة على بعض المناطق، يرصد موقع الدستور في تقريره 10 نصائح للوقاية من ضربات الشمس، وفقًا لموقع "Hindustan times"، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
نصائح للوقاية من ضربات الشمس
- 1 - دهن الجسم بكريم واق من الشمس قبل الخروج من المنزل.
- 2 - يجب المكوث في أماكن جيِّدة التهوية.
- 3 - الابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة؛ لأنها تتسبب في نقص الأكسجين.
- 4 - شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم، وللصائم الحرص على تناول من 3 إلى 4 لترات مياه مقسَّمة على فترات طوال الليل.
- 5 - الحرص على ارتداء "كاب" أبيض أو اصطحاب الشمسيات.
- 6 - ارتداء ملابس قطنية، وذلك لقدرتها على امتصاص العرق، على أن تكون فضفاضة ذات ألوان فاتحة.
- 7 - الحرص على تناول الخضروات الورقية، مثل الخس، والخيار، والفواكه، كالبطيخ، لاحتوائها على كميات وفيرة من المياه.
- 8 - المواظبة على شرب العصائر الطازجة، خاصة الحمضيات كالليمون والبرتقال والمانجو، لإمداد الجسم بالسوائل والأملاح والمعادن التي يفقدها بسبب التعرق.
- 9 - غسل الوجه بالماء البارد عند الشعور بأعراض الإجهاد الحراري.
- 10 - يفضل متابعة درجات الحرارة يوميًا عبر الموقع الرسمي الخاص بهيئة الأرصاد الجوية، لتجنب ضربات الشمس.