الأرصاد الجوية: موجة حارة تستمر لأكثر من أسبوع بسبب كتل هوائية صحراوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية لـ"الدستور"، إن البلاد تتعرض خلال الأيام المقبلة لـ موجة حارة إلى شديدة الحرارة، بدأت اليوم وتستمر على الأقل لمدة اسبوع، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بمعظم المحافظات؛ نتيجة كتل هوئية صحراوية قادمة من مناطق حارة تؤدي إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، بقيم تتراوح من 4- إلى 6 درجات، والارتفاع يكون في معظم المحافظات الجمهورية.

حالة الطقس الأسبوع المقبل

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون الطقس حار على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وأن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية فترة النهار في الظل، وأن تكون درجات الحرارة المحسوسة أعلى بكثير نتيجة كثرة التعرض لأشعة الشمس، وتصل درجات الحرارة العظمى في الصعيد خلال ساعات النهار إلى 42 درجة مئوية، فهي موجة شديدة الحرارة وطويلة تستمر اسبوع أو أكبر.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

وشددت على ضرورة تجنب التعرض إلى أشعة الشمس خلال الفترة القادمة، فترات الظهيرة من الساعة1 إلى 4 ظهرًا، بحيث يكون هناك شدة في أشعة الشمس، مع ضرورة تناول كمية كبيرة من السوائل والمياه، وعدم الوقوف دون ظل، واستخدام غطاء للرأس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وارتداء الملابس فاتحة اللون الفضفاضة، ومتابعة نشرة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 18، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.