السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|الأهلى جاهز للترجى وحزب الله يستهدف إسرائيل بطائرة دون طيار

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الأهلى ينهى مرانه الرئيسى استعدادًا لمباراة الترجى

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه الرئيسي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 18-5-2024 فى بورصة الدواجن

يتصدر سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 18-5-2024 في بورصة الدواجن قائمة البحث عبر "جوجل" من قبل ربات البيوت الراغبات في وضع قائمة مشتريات الثروة الداجنة تكفي احتياجات أفراد الأسرة، حيث تعد وجبة أساسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء.

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عاجل.. كواليس استهداف حزب الله إسرائيل بطائرة بدون طيار

كشفت وسائل إعلام محلية أن حزب الله ضرب إسرائيل بطائرة بدون طيار جديدة تطلق صواريخ في مقطع فيديو، وردت القوات الجوية الإسرائيلية بضربات بالقرب من صيدا بلبنان.

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حماس تشكك فى رواية إسرائيل استعادتها جثث 3 رهائن من غزة

شكك عزت الرشق، القيادي في حركة حماس، في رواية إسرائيل بشأن استعادتها 3 جثث لإسرائيليين كانت محتجزة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال الرشق، في تدوينة على حسابه عبر منصة "تلجرام": "نؤكد عدم ثقتنا برواية الاحتلال، ونقول دائمًا إن القول الفصل ما تقوله المقاومة".

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رئيس هيئة المعارض يفتتح معرضى "إيجيبت بروجيكتس" و"ويندوريكس"

افتتح اليوم اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، نيابة عن وزير التجارة والصناعة، معرضي مشروعات مصر لمواد البناء والتشييد (إيجيبت بروجيكس) في دورته رقم 7 و(ويندوريكس للزجاج والألومنيوم) في دورته ١٤، والذي تستمر فعالياتهما حتى 20 مايو الجاري 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي.

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