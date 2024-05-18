وداعًا للحياة الزوجية.. نجوم يعلنون انفصالهم في 2024

تصدرت النجمة جوري بكر، تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان إنفصالها عن زوجها بشكل رسمي بعد أقل من عام من إنجابها مولودهما الأول.

ونشرت جوري بكر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم الانفصال بيني وبين زوجي.. وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير، واستحملت كتير اللي مفيش جبل يستحمله".

وعلى صعيد إنفصال النجمة جوري بكر، يرصد موقع “الدستور” في تقريره ابرز حالات الطلاق بالوسط الفني في عام ٢٠٢٤، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

انفصال جوري بكر

بعد انفصال جوري بكر.. ابرز حالات الطلاق بالوسط الفني في عام ٢٠٢٤

أحمد حاتم

كشف الفنان أحمد حاتم عن خبر انفصاله عن زوجته يوم 22 من شهر فبراير، مؤكدا استمرار الود بينهما، وأن الانفصال حدث بعد زواج أنتج عنه طفل يبلغ عام وأربع أشهر من عمره ويدعى عزيز.

بعد انفصال جوري بكر.. ابرز حالات الطلاق بالوسط الفني في عام ٢٠٢٤

شيري عادل وطارق صبري

كشفت الفنانة شيري عادل يوم 14 من شهر فبراير عن خبر طلاقها من الفنان طارق صبري، من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعد زواج استمر لمدة عام دون الإفصاح عن الأسباب، وكتبت: «تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته».

بعد انفصال جوري بكر.. ابرز حالات الطلاق بالوسط الفني في عام ٢٠٢٤

محمود العسيلي وخبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم

أعلنت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، خبر انفصالها عن المطرب محمود العسيلي في 3 من شهر يناير الماضي، بعد زواج استمر لمدة 4 أعوام.

بعد انفصال جوري بكر.. ابرز حالات الطلاق بالوسط الفني في عام ٢٠٢٤

هند عبدالحليم وكريم قنديل

انفصل كلًا من الفنانة هند عبدالحليم وزوجها كريم قنديل، في بداية عام 2024، بعد زواج دام لمدة 3 أعوام، دون الإفصاح عن أسباب الانفصال، وأعلنت الفنانة خبر الانفصال يوم 2 من شهر يناير.