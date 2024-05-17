الجمعة 17 مايو 2024
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"قالوا عنه".. أبرز تصريحات الفنانين عن الزعيم عادل إمام فى عيد ميلاده

عادل إمام
عادل إمام

بمناسبة احتفال الوسط الفني بعيد ميلاد الزعيم الفنان عادل إمام، يرصد موقع "الدستور"، أبرز تصريحات الفنانين عن شخصية الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده، إليكم التفاصيل في السطور التالية.

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أبرز تصريحات الفنانين عن الزعيم عادل إمام

يعد النجم الزعيم عادل إمام من ضمن أهم نجوم السينما المصرية، لذلك يحرص نجوم الفن على إرسال التهنئة والكلمات الرقيقة له وإليكم أبرز الرسائل:

الزعيم ولبلبة

عايزة أقول للزعيم كل سنة وأنت طيب يا أجمل فنان، ويا أحلى إنسان في حياتي، دوقت النجاح معاه، أجمل أيام حياتي هي اللي اشتغلت فيها معاه، وإحنا الاتنين عملنا أنجح أعمال.

أبرز تصريحات الفنانين عن الزعيم عادل إمام

رسالة نبيلة عبيد للزعيم

عبرت النجمة الجميلة نبيلة عبيد عن حبها الشديد للنجم عادل إمام الذي أضاف الكثير للسينما المصرية، معلقة عادل إمام وهب حياته كلها للفن، وأسعد الجماهير، وهو أستاذ وفنان كبير والعمل معه كان متعة.

"قالوا عنه".. أبرز تصريحات الفنانين عن الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

ياسمين جمال تهنئ عادل إمام

كما هنأت الفنانة الشابة ياسمين جمال الفنان عادل إمام: "كل سنة وكل لحظة وحضرتك طيب وبخير وصحة وسعادة دايمًا يا رب".

 تصريحات الفنانين عن الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

أحمد بدير عن تعاونه مع الزعيم

كشف الفنان أحمد بدير عن كواليس التعاون مع الزعيم في أكثر من عمل فني، ونوه بدير بأن العمل مع عادل إمام شيء رائع، مؤكدًا أنه رغم نجومية الزعيم، إلا أنه يعطي الفرصة لمن يقف أمامه في الأعمال الفنية.

"قالوا عنه".. أبرز تصريحات الفنانين عن الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

تهنئة لطيفة للزعيم في عيد ميلاده

أما عن رساله لطيفة للزعيم بمناسبة عيد ميلاده، قالت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، احتفالًا بعيد ميلاد عادل إمام قائلة: "أقولك إيه ولا إيه ولا إيه، كل ثانية وأنت طيب على قد ما أسعدتنا وضحكتنا وعلمتنا وفرحتنا، ووعتنا ووعيت أجيال أنت رمز، أنت مدرسة أنت زعيم الفن".

"قالوا عنه".. أبرز تصريحات الفنانين عن الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده
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