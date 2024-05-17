الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمناسبة يومه العالمي.. متاحف تفتح أبوابها بالمجان والهدف من الاحتفال

المتاحف
المتاحف

يحتفل العالم باليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو من كل عام، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم دور المتاحف كمؤسسات تعليمية لجميع السكان، في الوقت الذي يكون فيه غالبية زوار المتاحف هم زوار دوليون وليسوا محليين وذلك بجميع أنحاء العالم، ويشارك أكثر من 37000 متحف من 158 دولة في هذا اليوم من كل.

ويشارك قطاع المتاحف المصرية بانتظام في الفعاليات التراثية والثقافية المحلية والدولية كجزء من خطته لرفع مستوى الوعي بالمؤسسات الأثرية والثقافية والسياحية بين المصريين، كما ستقوم بعض المتاحف بتنظيم معارض وأنشطة خاصة بالحدث بالإضافة إلى الجولات المصحوبة بمرشدين مجانية، واحتفالًا باليوم العالمي للمتاحف، ستفتح جميع المتاحف الأثرية في البلاد أبوابها وتمنح الدخول مجانًا لجميع المواطنين المصريين.

ويحتفل العالم والأوساط الثقافية والأثرية باليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو من كل عام، لتعريف المجتمعات بأهمية المتاحف للحفاظ عليها، وتشكل المتاحف مركزًا للحفظ والدراسات والتأمل في التراث والثقافة، وتم تنسيق اليوم العالمي للمتاحف من قبل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) منذ عام 1977.

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أبرز أسماء المتاحف التي تفتح أبوابها بالمجان

ويفتح جميع المتاحف الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في جمهورية مصر العربية أبوابها بشكل مجاني في هذا اليوم لاستقبال الزوار المصريين، إليكم القائمة بأسماء المتاحف الدخول بها مجاني في السطور التالية:

  • المتحف المصري
  • متحف الفن الإسلامي
  • المتحف القبطي
  • متحف قصر المنيل
  • متحف جاير أندرسون (بيت الكريتلية)
  • متحف المركبات الملكية
  • متحف الشرطة
  • متحف إيمحتب
  • المتحف اليوناني الروماني
  • متحف التحنيط
  • متحف المجوهرات الملكية
  • متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 3
  • متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 2
  • متحف الوادي الجديد
  • متحف تل بسطا
  • متحف الأقصر
  • متحف السويس
  • متحف النوبة
  • متحف الإسكندرية القومي
  • متحف أسوان
  • متحف سوهاج
  • متحف ملوي
  • متحف كفر الشيخ
  • متحف طنط
  • متحف شرم الشيخ
  • متحف مطروح
اليوم العالمي للمتاحف المتاحف أسماء المتاحف التي تفتح أبوابها بالمجان المتحف المصري المجلس الدولي للمتاحف المتاحف الأثرية

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