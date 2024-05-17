بمناسبة يومه العالمي.. متاحف تفتح أبوابها بالمجان والهدف من الاحتفال

يحتفل العالم باليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو من كل عام، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم دور المتاحف كمؤسسات تعليمية لجميع السكان، في الوقت الذي يكون فيه غالبية زوار المتاحف هم زوار دوليون وليسوا محليين وذلك بجميع أنحاء العالم، ويشارك أكثر من 37000 متحف من 158 دولة في هذا اليوم من كل.

ويشارك قطاع المتاحف المصرية بانتظام في الفعاليات التراثية والثقافية المحلية والدولية كجزء من خطته لرفع مستوى الوعي بالمؤسسات الأثرية والثقافية والسياحية بين المصريين، كما ستقوم بعض المتاحف بتنظيم معارض وأنشطة خاصة بالحدث بالإضافة إلى الجولات المصحوبة بمرشدين مجانية، واحتفالًا باليوم العالمي للمتاحف، ستفتح جميع المتاحف الأثرية في البلاد أبوابها وتمنح الدخول مجانًا لجميع المواطنين المصريين.

ويحتفل العالم والأوساط الثقافية والأثرية باليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو من كل عام، لتعريف المجتمعات بأهمية المتاحف للحفاظ عليها، وتشكل المتاحف مركزًا للحفظ والدراسات والتأمل في التراث والثقافة، وتم تنسيق اليوم العالمي للمتاحف من قبل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) منذ عام 1977.

أبرز أسماء المتاحف التي تفتح أبوابها بالمجان

ويفتح جميع المتاحف الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في جمهورية مصر العربية أبوابها بشكل مجاني في هذا اليوم لاستقبال الزوار المصريين، إليكم القائمة بأسماء المتاحف الدخول بها مجاني في السطور التالية: