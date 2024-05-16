الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الأهلى يستعد لمواجهة الترجى وإسرائيل تصف الأمم المتحدة بـ"الإرهابية"

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

إسرائيل تصف الأمم المتحدة بأنها "منظمة إرهابية"

تصاعدت حدة التوتر بين إسرائيل والأمم المتحدة وسط الصراع الدائر في غزة. 

وأدلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بتصريحات استفزازية، واصفًا الأمم المتحدة بأنها "منظمة إرهابية". 

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أسعار الفراخ اليوم الخميس 16-5-2024 فى بورصة الدواجن

واصلت أسعار الفراخ استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 80 جنيهًا، ويعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الخميس 16-5-2024  في بورصة الدواجن.

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بعثة الأهلى تصل إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجى (فيديو)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، منذ قليل، إلى الأراضي التونسية استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في العاشرة مساء السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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كيف نجحت مصر فى إفشال المخططات الصهيونية؟.. عماد الدين حسين يكشف لـ"الشاهد"

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، عضو مجلس الشيوخ: "الأداء المصري منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضية حتى هذه اللحظة هو أفضل أداء ممكن في ضوء الظروف الحالية على أرض الواقع.

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أبرز إطلالات الفنانات فى مهرجان كان لعام 2024

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددًا من الصور لإطلالات الفنانات عبر مهرجان كان لعام ٢٠٢٤.

ونسلط الضوء في السطور التالية على أبرز إطلالات الفنانات في مهرجان كان لعام ٢٠٢٤.

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إسرائيل أسعار الفراخ الدواجن مصر الترجي

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