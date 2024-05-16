الخميس 16 مايو 2024
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كيف نجحت مصر فى إفشال المخططات الصهيونية؟.. عماد الدين حسين يكشف لـ"الشاهد"

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إن: "الأداء المصري منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضية حتى هذه اللحظة هو أفضل أداء ممكن في ضوء الظروف الحالية على أرض الواقع، من خلال المحددات الأساسية المتاحة، والتي تشمل الأمن القومي المصري والسيادة المصرية والحدود المصرية، فمن يقترب منها سرعان ما يتم اتخاذ الإجراءات ضده".

 

وأضاف "حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن: "مصر أرسلت رسائل واضحة بأن أي تهجير للشعب الفلسطيني يمثل أزمة كبيرة في العلاقات المصرية مع إسرائيل، حتى وصل الأمر أن "معاهدة السلام" أصبحت على المحك، وهذه محددات جوهرية أوضحتها الدولة المصرية بجانب المحددات الرئيسية".

 

وتابع: "لدي تصور كبير أن الدولة المصرية نجحت نجاحا باهرا في منع تهجير الشعب الفلسطيني من أراضي، فمنذ أول يوم للحرب الإسرائيلية الدائرة وكل قادة إسرائيل يقولون إن حل القضية الفلسطينية هو التهجير، وهذا هو الهدف الرئيسي من الحرب في الأساس، ولكن مصر تصدت لهذه الفكرة بشكل كامل وأفشلت المخططات الصهيونية".

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