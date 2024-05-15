الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عماد الدين حسين لـ"الشاهد": فى عالم السياسة يجب معرفة الطرف الآخر أثناء الأزمات

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة “الشروق”، عضو مجلس الشيوخ، إن جزءًا من المشكلات التي تمر بها الثقافة العربية أن عددًا كبيرًا ليس لديهم القدرة على الرؤية الموضوعية.

وأضاف "حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بمعنى أننا نفكر بمنطق الأهلي والزمالك أو التحزب، هناك مشكلة حدثت على سبيل المثال في العدوان الإسرائيلي على غزة، وعدد كبير يجلسون أمام شاشات التلفاز وبحكم العروبة يتفاعلون مع الأحداث، فيرون أن هناك عدوانا إسرائيليا غاشما وهذا صحيح".

وتابع: "المشاهد يتصور أن الحل لا بد أن يتم طبقًا للعدل والحق، هناك عالم آخر يرانا نحن إرهابيين وأن إسرائيل أفضل ناس، عليك وأنت تتفاعل مع المشكلة قدر الإمكان أن ترى الطرف الآخر حتى تستطيع أن تواجهه".

عماد الدين حسين الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز غزة الحرب في غزة اكسترا نيوز

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