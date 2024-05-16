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تحقيقات ومتابعات

أبرز إطلالات الفنانات فى مهرجان كان لعام 2024

مهرجان كان لعام ٢٠٢٤
مهرجان كان لعام ٢٠٢٤

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد من الصور لإطلالات الفنانات عبر مهرجان كان لعام ٢٠٢٤.

 

ونسلط الضوء في السطور التالية على أبرز إطلالات الفنانات في مهرجان كان لعام ٢٠٢٤.

 

اللون الأورنج يسيطر على بعض فساتين الفنانات فى مهرجان كان  

نيا تايلور جوي

تألقت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية أنيا تايلور جوي بفستان بقصة الكب باللون الأورانج، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البني، واعتمدت مكياجا قويا.

 

سيندي برونا:

ظهرت عارضة الأزياء الفرنسية سيندي برونا كروب توب باللون الأسود مع جيب باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

إيفا جرين

تألقت الممثلة وعارضة الأزياء الفرنسية إيفا جرين بفستان قصير باللون الأسود من قماش المخمل، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

 

اللون الأحمر يسيطر على إطلالات الفنانات فى مهرجان كان 

هايدي كلوم

ارتدت عارضة الأزياء والممثلة الألمانية هايدي كلوم فستانا باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

شانينا شيك

ظهرت عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شيك بفستان طويل باللون النبيتي بقصة الكب ومزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

 

تايلور هيل

تألقت تايلور هيل عارضة الأزياء الأمريكية فستان بقصة الأوف شولدر باللونين الأسود والأبيض ومزود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

 

إطلالات منوعة ومميزة بين الفنانات فى مهرجان كان لعام ٢٠٢٤ 

وتنوعت الإطلالات خلال مهرجان كان بين الاطلالات الجريئة والمميزة وهو ما لاقى ترحيبا ضخمت من محبين الفنانين العالمين، كما غلب اللون الأسود على أغلب اطلالات الفنانات العالميات، وكذلك اللون الأبيض واللون الأحمر. 

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