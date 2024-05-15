أخبار فاتتك|غارات إسرائيلية جديدة على غزة والسيتى يقترب من لقب الدورى الإنجليزى

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

مانشستر سيتى يقترب من لقب الدورى الإنجليزى بفوز هام على توتنهام

بات فريق مانشستر سيتي قريبًا من التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بفوزه المهم على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما والمؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين.

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شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية على غزة

استشهدت مواطنة وطفلها، الليلة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخران بجروح خطيرة بعد استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة مجموعة من المواطنين في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع.

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سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 15-5-2024 فى بورصة الدواجن

يتزايد عدد الباحثين عن سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 15-5-2024 في بورصة الدواجن، حيث تعد وجبة أساسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء أو العشاء من كل الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، لذلك تهم عددًا كبيرًا من ربات البيوت.

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قيادى بحركة حماس: مصر لن تتعاون مع الاحتلال الذى انقلب على الاتفاق

قال محمود المرداوي، القيادي في حركة حماس، إن مصر عملت على مدار شهور للتوصل لهدنة ولم تترك وسيلة إلا واتبعتها للتوصل لاتفاق، مؤكدًا أن مصر لن تتعاون مع الاحتلال الذي يريد أن يسوق رواية غير موافقة للمنطلق وانقلب على الاتفاق.

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عاجل.. مناورات خطيرة.. طائرات التحالف الدولى تخترق الأجواء السورية 8 مرات

قال يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري 8 مرات خلال اليوم الماضي.

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