نقطة واحدة تذهب بـ "أستون فيلا" إلى التشامبيونزليج وتطيح بآمال توتنهام

بالرغم من التعثر في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز إلا أن نادي أستون فيلا لم يتزحزح عن مركزه الرابع، وما زال يملك مصيره بأن يحافظ على تواجده في هذا المركز المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليج”، إذ يكفيه فقط نقطة يتيمة يحصل عليها حين يحل ضيفا على نادي كريستال بالاس في الأسبوع الـ38 الأخير على ملعب سيلهرست بارك إذ بها يرتفع رصيده إلى 69 نقطة في حين أقصى نقطة يمكن أن يصل إليها نادي توتنهام هوتسبير الملاحق 68 نقطة.

أستون فيلا 3 أسابيع دون فوز

وكان أستون فيلا قد تعادل في أسبوعين، الأول كان الـ35، وإيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما مع نادي تشيلسي على ملعب فيلا بارك، والثاني كان الـ37، وأيضا بنتيجة إيجابية 3 أهداف لكل منهما مع نادي ليفربول على ملعب فيلا بارك أيضا.

في حين تلقى هزيمة واحدة في الأسبوع الـ36 على يد نادي برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة هدف نظيف على ملعب فالمر.

كيف جمع أستون فيلا 68 نقطة؟

وبهاتين النقطتين ارتقى رصيد أستون فيلا إلى 68 نقطة جمعها من 20 انتصارا منها 12 انتصارا على ملعبه على أندية إيفرتون، وكريستال بالاس، وبرايتون، ووست هام يونايتد، ولوتون تاون الذي كان صاعد حديثا إلى البريميرليج، وفولهام، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وبيرنلي الذي كان صاعد حديثا إلى البريميرليج، ونوتينجهام فورست، ووولفرهامبتون واندررز، وبورنموث، و8 انتصارات خارج ملعبه على أندية بيرنلي، وتشيلسي، وتوتنهام، وبرينتفورد، وشيفيلد يونايتد الذي كان صاعد حديثا إلى البريميرليج، وفولهام، ولوتون تاون، وأرسنال.

كما تعادل الفريق في 8 مباريات جميعها إيجابية بواقع 4 تعادلات على ملعبه مع أندية شيفيلد يونايتد، وبرينتفورد، وتشيلسي، وليفربول، ومثلها خارج ملعبه مع أندية وولفرهامبتون، وبورنموث، وإيفرتون، ووست هام.

بينما تلقى 9 هزائم منها 3 هزائم على ملعبه على يد أندية نيوكاسل يونايتد، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام، و6 هزائم خارج ملعبه على يد أندية نيوكاسل يونايتد، وليفربول، ونوتينجهام فورست، ومان يونايتد، ومان سيتي، وبرايتون.

إذن جنى أستون فيلا على فيلا بارك 40 نقطة بنسبة 59%.

سجل لاعبو أستون فيلا 76 هدفا بمعدل تسجيل 2.1 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد، وهداف النادي هو اللاعب الإنجليزي أولي واتكينز بتسجيله 19 هدفا أما شباكه فقد استقبلت شباكه 56 هدفا بمعدل استقبال 1.5 هدف في كل مباراة، إذن فارق أهداف أستون فيلا +20.

عودة توتنهام إلى سكة الانتصارات

على الجانب الآخر شهد الأسبوع الـ37 عودة توتنهام إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها في 4 لقاءات تكبد فيها الخسارة إذ تغلب على بيرنلي بنتيجة 2 – 1 على استاد توتنهام هوتسبر.

وبـ3 نقاط هذه رفع توتنهام رصيده إلى النقطة 63 معززا موقعه في الخامس حصدها من 19 انتصارا بواقع 13 انتصارا على ملعبه، و6 فقط خارج ملعبه، و6 تعادلات كلها بنتيجة إيجابية، وخارج ملعبه، فيما تكبد 11 خسارة منها 5 خسائر على ملعبه، و6 خسائر خارج ملعبه، إذن جمع توتنهام 39 نقطة على استاد توتنهام هوتسبر بنسبة 62%.

أحرز لاعبو توتنهام 71 هدفا بمعدل احراز هدفين في اللقاء الواحد، وهداف النادي هو اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون بإحرازه 16 هدفا في حين تلقت شباكه 59 هدفا بمعدل تلقي 1.6 هدف في كل لقاء، أي فارق أهداف توتنهام + 12.

كيف يدخل توتنهام المربع الذهبي؟

لا حل لتوتنهام لاقتحام المربع الذهبي سوى خسارة أستون فيلا، والفوز في الأسبوعين الـ34 على مان سيتي، والـ38 على شيفيلد يونايتد.

وبالرغم من أن في حالة تعادل أستون فيلا، وفوز توتنهام يتساوى الناديان في عدد النقاط 69 إلا أن فارق الأهداف الحالي يحفظ المركز الرابع لأستون فيلا، إلا إذا فاز توتنهام في مجموع المبارتين بفارق 8 أهداف على الأقل، وهو رقم كبير.