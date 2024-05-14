ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة الـ 37

يهتم الكثير من جماهير الكرة بمعرفة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024، وذلك بعد انتهاء الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهي الجولة قبل الأخيرة، حيث أُسدل الستار عليها باللقاء الذي جمع بين فريقي ليفربول وأستون فيلا، حيث كانت المباراة قوية وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

عدد أهداف محمد صلاح هذا الموسم 2024

لكن على الرغم من ذلك، لم يستطع محمد صلاح أن يحرز أي أهداف خلال المباراة، مما يجمد رصيده في الأهداف، وكذلك ترتيبه في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 18 هدف، في حين يتصدر إيرلينج هالاند الترتيب بواقع 25 هدف أحرزهم، بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه، وهو لاعب فريق تشيلسي كول بالمر واليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة 37 .

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 25 2 كول بالمر تشيلسي 21 3 ألكساندر إيساك نيوكاسل 20 4 أولي واتكينز أستون فيلا 19 4 دومينيك سولانكي بورنموث 19 6 محمد صلاح ليفربول 18 7 سون هيونج مين توتنهام 17 7 فيل فودين مانشستر سيتي 17 9 جارود بوين وست هام 16 9 بوكايو ساكا آرسنال 16 11 نيكولاس جاكسون تشيلسي 14 12 جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 13 13 كاي هافيرتس آرسنال 12 13 كريس وود نوتنجهام فورست 12 13 هوانج هى تشان وولفرهامبتون 12 13 لياندرو تروسارد آرسنال 12 13 ماتيوس كونها وولفرهامبتون 12 18 داروين نونيز ليفربول 11 18 يوان ويسا برينتفورد 11 18 جوليان ألفاريز مانشستر سيتي 11 18 ريتشارليسون توتنهام 11 22 ليون بايلي أستون فيلا 10 22 برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 10 22 مايكل أوليسي كريستال بالاس 10 22 كارلتون موريس لوتون تاون 10 22 إليجاه أديبايو لوتون تاون 10 22 أنتوني جوردون نيوكاسل 10 22 ديوجو جوتا ليفربول 10 29 دوجلاس لويز أستون فيلا 9 29 إيبيريشي إيز كريستال بالاس 9 29 رودرجو مونيز فولهام 9 29 كالوم ويلسون نيوكاسل 9 29 براين مبيمو برينتفورد 9 29 جواو بيدرو برايتون 9 35 لويس دياز ليفربول 8 35 راسموس هويلوند مانشستر يونايتد 8 35 أنطوان سيمنيو بورنموث 8 35 مارتن اوديجارد آرسنال 8



