الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة الـ 37

هدافي الدوري الإنجليزي
هدافي الدوري الإنجليزي

يهتم الكثير من جماهير الكرة بمعرفة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024، وذلك بعد انتهاء الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهي الجولة قبل الأخيرة، حيث أُسدل الستار عليها باللقاء الذي جمع بين فريقي ليفربول وأستون فيلا، حيث كانت المباراة قوية وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

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لكن على الرغم من ذلك، لم يستطع محمد صلاح أن يحرز أي أهداف خلال المباراة، مما يجمد رصيده في الأهداف، وكذلك ترتيبه في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 18 هدف، في حين يتصدر إيرلينج هالاند الترتيب بواقع 25 هدف أحرزهم، بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه، وهو لاعب فريق تشيلسي كول بالمر واليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة 37 .

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف
1إيرلينج هالاندمانشستر سيتي25
2كول بالمرتشيلسي21
3ألكساندر إيساكنيوكاسل20
4أولي واتكينزأستون فيلا19
4دومينيك سولانكيبورنموث19
6محمد صلاحليفربول18
7سون هيونج مينتوتنهام17
7فيل فودينمانشستر سيتي17
9جارود بوينوست هام16
9بوكايو ساكاآرسنال16
11نيكولاس جاكسونتشيلسي14
12جون فيليب ماتيتاكريستال بالاس13
13كاي هافيرتسآرسنال12
13كريس وودنوتنجهام فورست12
13هوانج هى تشانوولفرهامبتون12
13لياندرو تروساردآرسنال12
13ماتيوس كونهاوولفرهامبتون12
18داروين نونيزليفربول11
18يوان ويسابرينتفورد11
18جوليان ألفاريزمانشستر سيتي11
18ريتشارليسونتوتنهام11
22ليون بايليأستون فيلا10
22برونو فيرنانديزمانشستر يونايتد10
22مايكل أوليسيكريستال بالاس10
22كارلتون موريسلوتون تاون10
22إليجاه أديبايولوتون تاون10
22أنتوني جوردوننيوكاسل10
22ديوجو جوتاليفربول10
29دوجلاس لويزأستون فيلا9
29إيبيريشي إيزكريستال بالاس9
29رودرجو مونيزفولهام9
29كالوم ويلسوننيوكاسل9
29براين مبيموبرينتفورد9
29جواو بيدروبرايتون9
35لويس ديازليفربول8
35راسموس هويلوندمانشستر يونايتد8
35أنطوان سيمنيوبورنموث8
35مارتن اوديجاردآرسنال8


 

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