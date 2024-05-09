موعد مباراة ريال مدريد القادمة فى الدورى الإسباني ودورى الأبطال

بدأ الكثير من جمهور الكرة بالبحث عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تأهل مدريد إلى نهائي البطولة بعد أن حقق ريال مدريد انتصارا مهمًا في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ الألماني، حيث حسم النتيجة بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة ويترقب الجميع بشغف موعد المباراة النهائية التي ستُقام في ملعب ويمبلي بلندن، حيث سيواجه ريال مدريد خصمًا قويًا في سعيه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في دوري أبطال أوروبا

يشهد ملعب ويمبلي العريق في العاصمة الإنجليزية لندن صراعًا ملحميًا بين عملاقي كرة القدم الأوروبية، ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

حجز ريال مدريد مكانه في النهائي بعد انتصاره المُثير على بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف النهائي، حيث قلب تأخره بهدف إلى فوزٍ بثنائيةٍ رائعة، بينما حجز بوروسيا دورتموند مكانه في النهائي من بوابة باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوزه ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (1-0).

وسيُقام هذا الصراع المُنتظر في الأول من يوليو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، بينما يسعى بوروسيا دورتموند للفوز باللقب للمرة الثالثة.

وتُعد هذه المباراة فرصة ذهبية لكلا الفريقين لإثبات قدراتهم واستحقاقهما للقب الأوروبي الغالي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة

وتنقل قناة "beIN Sports " المباراة النهائية لجمهور الوطن العربي.

واليك قائمة القنوات الناقلة

beIN Sports HD 2

beIN Sports HD 3

beIN Sports HD 1 English

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة فمن المفترض أن يخوض ريال مدريد مباراته أمام نظيره نادي غرناطة في إطار منافسات الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 11 مايو الجاري في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وبعد ذلك يواجه ريال مدريد نادي ألافيس يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو تليها مباراة مع نادي فياريال يوم الأحد الموافق 19 من ذات الشهر.