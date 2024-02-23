الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو في الكاحل قبل مباراة إشبيلية

خوسيلو
خوسيلو

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه خوسيلو ماتو قبل مباراة الفريق أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا خوسيلو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بوذمة عظمية في كاحله الأيمن. التطور معلق".

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن خوسيلو سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، بسبب الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة

ويلعب ريال مدريد أمام إشبيلية يوم الأحد 25 فبراير، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ريال مدريد نادي ريال مدريد اشبيلية خوسيلو خوسيلو ماتو الدوري الاسباني

مواد متعلقة

رسميًا.. تعيين ماركيز لوبيز مديرًا فنيًا لـ منتخب قطر حتى 2026

أزمات مانشستر يونايتد تتوالى.. إصابة راسموس هويلوند

قرعة دور الـ16 لـ"الدورى الأوروبى".. مواجهة سهلة نظريًا لـ"محمد صلاح"

ليفربول يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسى

سيرجيو أجويرو يحصل على موافقة طبيبه للعودة للعب كرة القدم

تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما فى دورى أبطال إفريقيا

تشكيل برشلونة أمام نابولى فى دورى أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكى أساسيًا

غياب صلاح.. تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

هزة عنيفة للسوق السوداء| الدولار يتراجع 10 جنيهات.. والذهب ينخفض 250 جنيهًا

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

قبل رمضان.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة