ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو في الكاحل قبل مباراة إشبيلية

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه خوسيلو ماتو قبل مباراة الفريق أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا خوسيلو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بوذمة عظمية في كاحله الأيمن. التطور معلق".

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن خوسيلو سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، بسبب الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة

ويلعب ريال مدريد أمام إشبيلية يوم الأحد 25 فبراير، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.