رسميًا.. تعيين ماركيز لوبيز مديرًا فنيًا لـ منتخب قطر حتى 2026

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، التعاقد مع الإسباني ماركيز لوبيز لتدريب منتخب قطر، بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

وكان الاتحاد القطري قد استعان بخدمات ماركيز بصفة مؤقتة لتدريب “العنابي”، وذلك لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش، قبل شهر من انطلاق بطولة كأس آسيا 2023 على الأراضي القطرية، ليتمكن من قيادة رفاق أكرم عفيف من تحقيق اللقب للمرة الثانية في التاريخ على حساب نظيره الأردني بالفوز عليه في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد، جميعها من ركلات جزاء، سجلها أكرم عفيف (هاتريك).

ورحل لوبيز عن تدريب الوكرة القطري، أمس الخميس، بعد تتويجه مؤخرًا مع منتخب قطر بالبطولة الآسيوية، حيث سبق له العمل مع المحترف المصري حمدي فتحي.

الاتحاد القطري يعين ماركيز لوبيز مدربا للمنتخب حتى 2026

الاتحاد القطري نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن توقيع عقد الإسباني ماركيز لوبيز مدرب منتخبنا الوطني الأول حتى 2026 ليستمر في قيادة العنابي بالاستحقاقات المقبلة وأهمها التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ".

وأوضح:" جرى توقيع العقد بمقر الاتحاد ببرج البدع ووقع عن الاتحاد القطري لكرة القدم السيد/ منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد".

وتابع:"وينتهز الاتحاد القطري لكرة القدم هذه المناسبة ليتوجه بالشكر إلى نادي الوكرة الرياضي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني على دعمهم لمنتخبنا الوطني، وهو ما ليس بغريب على نادي الوكرة منذ موافقتهم على تولي المدرب ماركيز لوبيز مهمة قيادة العنابي في نهائيات كأس آسيا قطر

.2023".

وأكمل:"وتنتظر الإسباني لوبيز مباراة مهمة أمام منتخب الكويت يوم 21 مارس المقبل بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية التمهيدية المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي يتصدرها منتخبنـا برصيـد 6 نقاط وتضم بجانبه منتخبات الكويت والهند وأفغانستان".

واختتم:"وكان الإسباني ماركيز لوبيز قد حقق إنجازًا فريدًا بعدما قاد منتخبنا الوطني الأول للفوز بكأس آسيا AFC قطر 2023 عقب فوزه على الأردن 1-3 في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد لوسيل 10 فبراير الحالي ليحقق العنابي اللقب القاري الثاني تواليًا بعد كأس آسيا - الإمارات2019".