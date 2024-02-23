قرعة دور الـ16 لـ"الدورى الأوروبى".. مواجهة سهلة نظريًا لـ"محمد صلاح"

سُحبت اليوم الجمعة قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2023-2024، والتي أسفرت عن مواجهات منتظرة.

ويتواجد ليفربول الإنجليزي في البطولة بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة في دور المجموعات، متفوقًا على تولوز الفرنسي الذي حل ثانيًا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ليفربول لنظيره سبارتا براج التشيكي في دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، إضافة لمباراة قوية بين روما الإيطالي وصيف النسخة السابقة أمام برايتون الإنجليزي.

قرعة دور الـ16 لبطولة الدورى الأوروبى

ونستعرض تباعًا قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبى

ليفربول ضد سبارتا براج

مارسيليا ضد فياريال

روما ضد برايتون

بنفيكا ضد رينجرز

فرايبورج ضد وست هام يونايتد

سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد أتالانتا

ميلان ضد سلافيا براج

كارباج الأذربيجاني ضد باير ليفركوزن

وتُقام مباراة الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا يوم الخميس 7 مارس، على أن تُقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا في الرابع عشر من الشهر ذاته.