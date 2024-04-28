أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة الأحد 28/أبريل/2024 - 02:35 م 4/28/2024 2:35:16 PM احتفال الأقباط بأحد السعف - عدسة شروق السيد شارك طباعة احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف بدير سمعان الخراز احتفال الأقباط بأحد السعف بدير سمعان الخراز احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف احتفال الأقباط بأحد السعف WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.45 PM WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.46 PM (1) WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.46 PM (2) WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.46 PM WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.47 PM (1) WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.47 PM (2) WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.47 PM WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.48 PM خحجخ شارك طباعة