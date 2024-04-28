الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صور

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

احتفال الأقباط بأحد
احتفال الأقباط بأحد السعف

احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف بدير سمعان الخراز
احتفال الأقباط بأحد السعف بدير سمعان الخراز
احتفال الأقباط بأحد السعف بدير سمعان الخراز
احتفال الأقباط بأحد السعف بدير سمعان الخراز
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
احتفال الأقباط بأحد السعف
WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.45 PM
WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.45 PM
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WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.46 PM
WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.46 PM
WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.47 PM (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.47 PM (1)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.47 PM (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.47 PM (2)
WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.47 PM
WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.17.47 PM
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خحجخ
خحجخ

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