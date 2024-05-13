أصغر مربي نعام في مصر.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة يوسف العدلي

يوسف العدلي أصغر مربي نعام في مصر..خلال الساعات القليلة الماضية، امتلأت صفحات الفيس بوك والسوشيال ميديا نعي لشاب في مقتبل العمر يدعي يوسف العدلي أشتهر خلال الفترة الأخيرة بتربية النعام وأستطاع في وقت قصير أن يصبح أشهر مربي نعام في مصر.

حادث أصغر مربي نعام في مصر

يوسف العدلي

أشهر مربي نعام في مصر لقي مصرعه أمس في حادث سيارة بطريق بنها الحر..فأثناء قيادته السيارة الخاصة به أصطدم بسيارتين في الطريق مما تسبب في وفاته وتحطم السيارة بشكل كامل.

بداية تلك الواقعة المأسوية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوجود حادث على طريق بنها ومصابين ووفاة على الفور انتقلت الأجعهزة الأمنية الى موقع الحادث بصحبة سيارة الاسعاف وتم نقل الجثمات الي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

يوسف العدلي اصغر مربي نعام

وعلى الفور بعد إنتشار الخبر تحولت صفحات مواقع "فيسبوك" وتويتر لسرادق عزاء كبير قام فيه أهل المتوفي وأصدقائه بنعيه ورثائه بأصدق الكلمات ووصفه بالصاحب الجدع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.

من هو أصغر مربي نعام في مصر؟

وقال أحد أقرباء يوسف العدلي إنه من محافظة القليوبية وتحديدا مدينة بنها، مواليد عام 1999 ودرس في كلية الهندسة وعقب تخرجه بدأ في البحث عن مصدر رزق مختلف عن مجال دراسيته وبدأ اولي خطوات العمل من خلال تربية الكتاكيت وبعد فترة وجيزة، قام بتربية النعام التي أشتهر بها ونجح مشروعه وبدا في الوسع فيه كان مشهور بين أصدقائه وأحبابه من الأهل والجيران بسمعة طيبة، وبعد نجاح مشروعة بدأ في التوسع وافتتاح عدة مزارع أخرى.

سيارة يوسف العدلي

آخر ما كتبه يوسف العادلي

ووفقا لما كتبه يوسف العدلي أصغر مربي أعمال في مصر على صفحته الشخصية: «افتكر كويس إنك مهما عملت ما تقدرش تجبر حد يقدرك أو يحترمك أو يفهمك ويتفهمك أو يدعمك أو يحبك أو يفتقد غيابك أو يستثنيك أو يهتم بيك لو مش حابب يعملك ده.. لكن تقدر تختار ماتكونش الا مع اللي شايفك تستاهل كل ده».