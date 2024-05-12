العين حق.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أصغر مربي نعام ببنها (صور)

"العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر".. حديث نبوي شريف تداوله رواد "فيسبوك" الذي تحول إلى دفتر عزاء عقب إعلان وفاة الشاب يوسف العادلي أصغر رجل أعمال تخصص في تربية النعام بمصر.

حالة من الصدمة والحزن الشديد سادت بين أصدقاء وأقارب ومعارف يوسف العادلي عقب علمهم بخبر وفاته في حادث سير أعلى طريق شبرا بنها الحر وانتشرت بكثرة صور سيارته ذات الماركة الفارهة بعد تحولها لقطع خردة متناثرة على الطريق.

الحسد

وأجمع رواد مواقع التواصل ان الحسد قد يكون له دور كبير فيما لحق بالشاب يوسف العادلي، خاصة أنه من أصغر رجال الأعمال في مصر وأول من بدأ مشروع تربية النعام التي كان يعاني من التنمر بسببها في بداية عمله حتى ازدهر مشروعه وتحول لثري صغير ما وضعه في دائرة الضوء للمحيطين به بسبب مكاسبه الهائلة.

وروى يوسف، صاحب الـ23 عامًا، في تصريحات تلفزيونية سابقة تفاصيل بداية مشروعه قائلاً:"محدش ساعدني خالص في المشروع، لأنّ محدش كان مقتنع بالنعام، والناس كلها كانت بتتريق عليا حتى والدتي ووالدي عشان دي حاجة جديدة عليهم، فبدأت مع نفسي وقدرت إني أعمل مزرعة نعام في وقت بسيط جدًا وعملت دراسة جدوى وعرضتها على الناس وبدأت أعرّف الناس اللي حواليا بمشروعي".

وحرص قبل وفاته على نشر خبراته التي اكتسبها في تربية النعام على الراغبين في بدء مشروعاتهم من خلال دورات تدريبية، إضافة إلى تجهيز وتأسيس مزارع النعام للمربين والإشراف عليها.

فاجعة يوسف العادلي

لقى الشاب يوسف العادلي ابن مدينة بنها وأصغر مربي نعام في مصر مصرعه، إثر حادث تصادم بسيارته على طريق "شبرا - بنها" الحر.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير مفتش الصحة وتحريات المباحث الجنائية حول الحادث وملابساته وسؤال عائلة المتوفى.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بطريق شبرا بنها الحر، وعلى الفور انتقلت قوة شرطية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف وتبين وفاة شاب يدعى يوسف العدلي.

وتحولت صفحات مواقع "فيسبوك" لسرادق عزاء كبير قام فيه أهل المتوفي وأصدقائه بنعيه ورثائه بأصدق الكلمات ووصفه بالصاحب الجدع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.

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