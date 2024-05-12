"سعاد" فى محكمة الأسرة: "جوزى عايزنى أبيع كليتى علشان يتجوز ويشترى توك توك"

رفعت سيدة دعوى نفقة ضد زوجها في محكمة الأسرة بالكيت كات بعد أن طلب منها بيع كليتها لشراء توك توك للعمل عليه وتحسين دخله.

وقالت سعاد -اسم مستعار- من منطقة إمبابة إنها تزوجت منذ 10 سنوات وزوجها كان يعمل سائقا وأنجبا 3 أطفال، موضحة أنه خلال الفترة الأخيرة كان يرفض الإنفاق على أبنائه وتلبية متطلبات المنزل، وبدأ في التحدث كثيرًا عن تجارة الأعضاء البشرية وما تحققه من مكاسب ضخمة وأن الشخص يمكن أن يعيش بـ"كلية واحدة" بدلًا من كليتين وكانت تندهش من طريقة حديثه وسبب إخبارها بتلك الأشياء عن تجارة الأعضاء البشرية حتى طلب منها أن تبيع كليتها لشراء توك توك يعمل به ويحسن دخله.

وأضافت: "في البداية استغربت وظننت أنه يمزح، لكنني اكتشفت أنه جاد وصادق في كلامه، وعندما اقترح عليَّ بيع كليتي رفضت قال لي أنا رجل وأعمل، أما أنتِ قاعدة في المنزل ولستِ بحاجة لها"، مؤكدة أنه حاول إقناعها بالفكرة بشكل متكرر.

واختتمت: "اكتشفت محادثة له مع امرأة أخرى عرض فيها الزواج، وعلمت أنه يرغب في بيع جزء من جسدي للزواج، بالإضافة إلى رغبته في شراء توك توك، وعندما واجهته بذلك، اعتدى عليّ بالضرب معترفًا بعلاقته بامرأة أخرى ونيته في الزواج منها، وكانت المفاجأة الأكبر أنه طلقني غيابيًا قبل شهر دون إخباري، وكان ينتظر أن أبيع كليتي حتى يحصل على المبلغ ثم يخبرني بالطلاق".