مصرع أم وطفلتها إثر سقوط تروسكيل في ترعة بأطفيح

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لحادث انقلاب موتوسيكل يحمل أسرة كاملة في ترعة بمدينة أطفيح، ما أسفر عن مصرع سيدة حامل وطفلتها ونجاة الزوج.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بوقوع حادث وسقوط ضحايا، فانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة أطفيح برئاسة المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح وتبين سقوط موتوسيكل في ترعة عرب الأشرفية كان يقل عامل وزوجته وطفلته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بأنه أثناء قيادة عامل لموتوسيكل على الطريق المجاور لترعة الأشرفية، اختلت عجلة القيادة بيده واختل توازنه وسقط في الترعة برفقته أسرته المكونة من زوجته حامل في الشهر التاسع وابنتهما تبلغ من العمر عامين فخرج العامل حيًا بينما فارقت زوجته وابنته الحياة نتيجة إصابتهما بإسفكسيا الغرق.